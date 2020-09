Alegeri locale 2020. Capitala ar avea un nou primar, in exit-poll-ul de la ora 19. Cum arata sectoarele

Primul exit-poll difuzat la ora 21 de CURS-Avangarde, la postul Antena 3, în emisiunea moderată de Mihai Gâdea, oferă estimările rezultatelor de la ora 19 pentru alegerile locale la nivel național, dar și la nivelul Capitalei. Primăria București Nicuşor Dan – 47,2% Gabriela Firea – 39% Traian Băsescu – 8,6% Primăria Sectorului 1: Clotilde Armand […] The post Alegeri locale 2020. Capitala ar avea un nou primar, în exit-poll-ul de la ora 19. Cum arată sectoarele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.