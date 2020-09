Alegeri locale 2020. Castigatorul Primariei Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, condamnat la 8 ani de inchisoare in dosarul Colectiv: "Judecata poporului a decis"

Cristian Popescu Piedone (PPU-SL) castigatorul Primariei Sectorului 5, condamnat in prima instanta in dosarul Colectiv, declara ca "judecata poporului a decis", iar "aliatii sai" au fost bucurestenii, in conditiile in care ceilalti candidati "au avut in spate partide care au investit sume uriase" in campaniile electorale.