ALEGERI LOCALE 2020. Dosar penal pentru mita electorala

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de coruperea alegătorilor unui candidat la Primăria Năvodari, pentru că ar fi oferit locuitorilor orașului pungi, sticle cu băuturi alcoolice și baloane. La data de 7 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați cu privire la faptul că, în perioada 1-6 septembrie a. […] The post ALEGERI LOCALE 2020. Dosar penal pentru mită electorală appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.