Alegeri locale 2020. HARTA politica a reședințelor de județ. Lupte stranse pentru funcția de primar

În cel puțin 11 municipii reședință de județ se joacă funcția de primar, în celalalte orașe mari prima șansă o au primarii în funcție de la PNL sau PSD. La Pitești, Bacău, Bistrița, Brașov, Alba, București, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Zalău, Timișoara și Tulcea se anunță luptă strânsă. G4Media.ro prezintă harta celor 41 de orașe