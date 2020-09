Alegeri locale 2020. Politistii din Constanta au descoperit bani si materiale de propaganda electorala intr-un autoturism oprit la control in Mangalia

Politistii din Mangalia au descoperit o mare suma de bani si materiale de propaganda electorala in favoarea unuia dintre candidatii la functia de primar din localitate, in urma perchezitionarii unui autoturism oprit in trafic, duminica, in oras, pentru care soferul a refuzat sa se supuna controlului autoritatilor, informeaza un comunicat de presa transmis luni de Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta.