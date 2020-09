Alegeri locale 2020. Prezența la urne la ora 20 – 44,54% la nivelul țarii, 34,87% in București

Prezenţa la vot pe ţară la alegerile locale a fost, duminică, până la ora 20,00, de 44,54%, adică 8.149.202 alegători, potrivit raportărilor Biroului Electoral Central (BEC). În mediul urban, s-au prezentat la urne 3.756.773 alegători şi în rural 4.392.429. Potrivit BEC, în Bucureşti au votat 34,87% dintre alegători. În Sectorul 1 au votat 40,52% din […] The post Alegeri locale 2020. Prezența la urne la ora 20 – 44,54% la nivelul țării, 34,87% în București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.