Alegeri locale 2020. Primar candidat, filmat ducand cu o mașina alegatorii la vot. VIDEO

Un incident electoral a avut loc într-o localitate din județul Sibiu, Poliția fiind chemată să facă verificări. Potrivit unei sesizări formulate de reprezentanții USR, primarul din localitatea Șeica Mare, Nicolae Susa, a transportat cu un autoturism alegătorii la secția de votare și le-ar fi sugerat să-l voteze. La fața locului a fost trimis un echipaj […] The post Alegeri locale 2020. Primar candidat, filmat ducând cu o mașină alegătorii la vot. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.