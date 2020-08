Alegeri Locale - Directorul Oficiului Registrului Comertului Suceava candideaza pentru sefia CJ din partea PER

Directorul Oficiului Registrului Comerţului Suceava, Cătălina Vartic, şi-a anunţat joi candidatura pentru şefia Consiliului Judeţean (CJ) din partea Partidului Ecologist Român (PER), ea spunând că ''vremea baronilor şi tătucilor a trecut'', notează Agerpres.

''Oamenii de aici au o voce care trebuie să fie auzită, iar eu, alături de cei din jurul meu, îmi asum să-i aud şi mai ales să-i ascult. Suceava are o voce (...). A trecut vremea baronilor, a stăpânilor, a tătucilor, a politicienilor care învârt judeţul pe degete cum învârt un mănunchi de chei. Cei care mă cunoaşteţi ştiţi că nu mă schimb după cum bate vântul şi că nu mă abat de la valorile mele: normalitate, bun simţ şi decenţă'', a declarat Vartic.Candidatul PER Suceava promite să depolitizeze educaţia şi sănătatea, să nu promoveze în funcţii oameni pe criteriul apartenenţei unor grupuri de interese, să încurajeze meritocraţia şi competiţia.Totodată, Vartic spune că va lupta pentru capitalul local şi pentru oamenii de afaceri din judeţ şi nu va "fugi" după investitori străini.Ea susţine că va fi alături de toţi primarii, indiferent de culoarea politică, şi va încerca "să-i scape de prejudecata că doar atunci când ai consiliul tău, guvernul tău, preşedintele tău, poţi să faci treabă cu adevărat".Cătălina Vartic mai candidat la preşedinţia CJ Suceava în 2012 când era lider judeţean al PUNR.În 2016, Vartic s-a înscris în PNL, iar la începutul anului 2019 a trecut la Pro România, formaţiune politică pe care a părăsit-o în ianuarie anul acesta pentru a se înscrie în PER.