Alegeri locale Iasi! Iata localitatile care au inregistrat cea mai mare prezenta! Cine se afla la polul opus

Alegeri europarlamentare Iasi! Pana la ora 16.30, in judetul Iasi si-au exprimat votul un numar total de 236.611, din totalul celor 774.863 mii inscrisi pe liste (Iasul se afla pe locul trei ca numar de votanti, dar la mijlocul clasamentului ca procentaj), cu un procent sub media nationala de 30,59 % Alegeri europarlamentare 2019! Iata prezenta la vot la ora 16.00! Care este judetul fruntas - LIVE TEXT Sectiile de votare in care s-a inregitrat cea mai mica prezenta de vot: SCOALA GIMNAZIALA MOSNA 0,46 % COLEGIUL NATIONAL MIHAIL SADOVEANU (PASCANI) 1,26 % SCOALA GIMNAZIALA MOSNA 1,59 % S-au terminat buletinele de vot din Tudor Vladimirescu Sectiile de votare in care s-a inregitrat cea mai mare prezenta de vot: CO ...