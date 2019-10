Alegeri locale in Republica Moldova. Principala miza o reprezinta functia de primar general al Chisinaului

In Republica Moldova au loc duminica alegeri locale generale, primul scrutin electoral dupa venirea la guvernare a unei coalitii compuse din socialistii prorusi ai presedintelui Igor Dodon si Blocul ACUM (PAS plus PPDA), declarat proeuropean, sub stindardul "dezoligarhizarii" republicii, dupa alungarea de la putere a controversatului lider democrat Vlad Plahotniuc.