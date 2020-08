Alegeri Locale - Ioan Mang candideaza la sefia CJ si Emilian Pavel la Primaria Oradea

Liderul PSD Bihor, Ioan Mang, actual vicepreşedinte al Consiliului Judeţean (CJ), va candida pentru funcţia de preşedinte al instituţiei, iar fostul europarlamentar Emilian Pavel va fi candidatul social-democraţilor pentru funcţia de primar al municipiului Oradea, notează Agerpres.

Cei doi şi-au anunţat, joi, candidaturile şi proiectele pentru câştigarea alegerilor locale din septembrie, în cadrul unei conferinţe de presă organizate în aer liber, în Parcul 1 Decembrie din Oradea.Liderul PSD Bihor a spus că este o provocare să concureze la conducerea CJ Bihor, unde contracandidat va fi Ilie Bolojan, liderul PNL Bihor. În calitate de preşedinte al CJ, Ioan Mang va dori să continue proiectele pe care le-a început, să modernizeze drumurilor judeţene pe încă 200 de kilometri, pe lângă cei 500 de kilometri realizaţi, pentru a avea toată infrastructura rutieră pusă la punct."Vreau să continuăm proiectele de sprijinire a educaţiei, de construire a bazinelor de înot în fiecare oraş şi municipiu din judeţ (două bazine urmează să fie finalizate în septembrie), fiind primul program de acest gen din ţară pus în practică de un Consiliu Judeţean. Este necesar să continuăm investiţiile în parcurile industriale şi atragerea de investitori care să ofere locuri de muncă mai bine plătite. Mai vizăm dezvoltarea turismului, în special cel de schi sau cicloturismul, dar şi punerea în valoare a băilor termale din judeţ. Nu în ultimul rând, vreau să se continue procesul de educaţie profesională în sistem dual, pornit de noi în ultimii ani", a precizat Ioan Mang.Despre Emilian Pavel, candidatul la Primăria Oradea, liderul PSD Bihor a declarat, pentru AGERPRES, că este un tânăr foarte capabil, de 36 de ani, care i-a fost şi student la Facultatea de Electrotehnică şi Tehnologia Informaţiei, specializarea Calculatoare, cu experienţă în activitatea administrativă ca europarlamentar."Emilian a fost declarat în anul 2017 europarlamentarul anului pentru activitatea sa în comisia de muncă. Este orădean, a crescut aici, de la grădiniţă până la facultate, locuieşte în Oradea, este căsătorit şi tatăl a doi copii. Eu consider că poate fi şi va fi un primar foarte bun pentru Oradea, pentru orădeni. Ştie ce are de făcut, este atent la problemele cetăţenilor, doreşte consultare cu cetăţenii pe problemele majore, doreşte să dezvolte şi să colaboreze bine cu Universitatea Oradea şi militează pentru a asigura orădenilor un trai mai bun", a precizat Ioan Mang.Emiian Pavel a menţionat că sloganul campaniei sale este "Pentru orădeni" deoarece doreşte să îndrepte atenţia administraţiei publice din Oradea către priorităţile cetăţenilor."În primul rând, îmi doresc un parteneriat real cu Universitatea Oradea şi voi organiza în acest sens, în prima săptămână de mandat, o întâlnire cu toţi factorii decizionali, rector, Senat, decani, lideri ai studenţilor, cadre didactice, Alumni, orădeni care au studiat în alte centre universitare şi care s-au întors acasă. Voi contacta orădenii care au beneficiat de Erasmus, studenţi străini veniţi la Oradea prin programul Erasmus, pentru a centraliza modele de bună practică şi a le implementa în master-planul pentru dezvoltarea universităţii", a declarat Pavel.El a adăugat că doreşte un dialog real cu orădenii şi implementarea proiectelor mici, deoarece cartierele oraşului au fost abandonate de actuala administraţie în favoarea, afirmă el, unor "proiecte grandomane"."Bugetarea participativă a fost un eşec în Oradea. Niciunul din cele 20 de proiecte declarate câştigătoare nu a fost implementat. Atât este de mare respectul primarului actual faţă de orădeni. Doresc să opresc improvizaţiile în ceea ce priveşte proiectele cu finanţare europeană. Nu ne mai putem permite să renovăm pieţe agro-alimentare din fonduri destinate dezvoltării mediului antreprenorial din Oradea. Piaţa Rogerius şi Piaţa Cetate nu sunt centre de afaceri şi antreprenoriat, sunt tot pieţe. În tot acest timp se putea construi, dota şi funcţionaliza aceste centre în beneficiul tinerilor antreprenori aflaţi la început de drum. Oradea are nevoie de antreprenori locali care să aducă plus-valoare şi care rămân aici şi după crize economice provocate din exterior", a subliniat candidatul PSD Emilian Pavel.