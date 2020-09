Alegeri locale la Pitesti: PSD a inscris in cursa electorala un inginer cu conturi de invidiat, iar PNL propune electoratului sau un fost PSD-ist

Treisprezece candidaţi concurează, la scrutinul de duminică, pentru mandatul de primar al municipiului Piteşti. PSD, care are primar la Piteşti, a oferit edilului în funcţie, Cornel Ionică, locul al doilea pe lista de candidaţi pentru Consiliul Local, dar nu şi susţinerea pentru încă un mandat. În schimb, fostul viceprimar din mandatul lui Ionică, Sorin Apostoliceanu, dat afară de PSD, a fost primit de PNL care l-a şi desemnat candidat pentru Primărie. Fosta imagine a Poliţiei Argeş, comisarul şef Dănuţ Dinu, care a obţinut, ca independent, un scor electoral de invidiat la alegerile locale trecute, candidează acum pentru Primărie din partea PMP, anunță news.ro.

La Piteşti, scrutinul din 27 septembrie este primul din 1992 încoace în care Tudor Pendiuc nu se regăseşte pe lista candidaţilor. Ales de şase ori primar, Pendiuc a pierdut la câteva sute de voturi alegerile din 2016, iar în 2020 are statutul de condamnat pentru corupţie.

Citește și: Video Romică Țociu și Cornel Palade o umilesc pe Clotilde Armand: Domne, n-o ajută fața, dar e talentată rău

Pentru funcţia pe care Pendiuc a ocupat-o timp de peste două decenii, se luptă acum 11 politicieni şi doi independenţi.

Unul dintre cei mai puternici candidaţi pentru Primăria Piteşti, de ani de zile fief al PSD, este social-democratul Cristian Gentea. Deţinător al multor funcţii, cum ar fi cea consilier local al municipiului Piteşti dar şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al clubului FC Argeş, Gentea candidează pentru Primărie în condiţiile în care PSD are primar la Piteşti în persoana lui Cornel Ionică, însă partidul a decis să susţină un nou candidat.

De profesie inginer, Gentea a deţinut numeroase poziţii de conducere în industria nucleară, printre altele fiind, de-a lungul timpului, preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), sau director general la Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN).

Declaraţia de avere a lui Cristian Gentea pentru anul 2020 arată că social-democratul este posesorul unei averi de invidiat: are diverse cote părţi din cinci terenuri intravilane, două apartamente şi o casă de locuit. La capitolul conturi sau depozite bancare candidatul PSD pentru Primăria Piteşti bifează opt depozite bancare sau echivalent care însumează peste 1.500.000 de lei la care se adaugă un cont curent cu 20.000 de lire sterline şi alte conturi care însumează câteva mii de lei. Cu toate acestea, candidatul raportează două carduri de credit cu datorii însumând peste 28.000 de lei şi un credit de nevoi personale de aproape 50.000 de lei.

Bătălia pentru Primăria Piteşti se dă între candidatul PSD şi cel al PNL, Sorin Apostoliceanu, de profesie economist, fost membru al PSD, partid care a decis să îl excludă din rândurile sale după ce în spaţiul public a început să se discute despre o candidatură a lui Apostoliceanu din partea PNL. Sorin Apostoliceanu este cunoscut în mediul politic local drept „creaţia lui Gentea” iar în mandatul care se încheie a fost viceprimar al municipiului Piteşti, funcţie din care a demisionat cu puţin timp înaintea campaniei electorale. Demisia lui Apostoliceanu a fost însoţită de o serie de critici acide la adresa fostului său partid. Printre altele fostul viceprimar a afirmat, în campania electorală, că „cei care au condus primăria până acum nu pot şi nu vor mai mult” dar şi că Piteştiul şi judeţul Argeş au fost conduse de „tătuci” de la PSD.

Citește și: Ieșire dură a lui Marcel Ciolacu: Peneliștii și-au bătut joc de oameni

Unul dintre candidaţii cunoscuţi la nivel local este comisarul şef Dănuţ Dinu, fost purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Argeş, pensionat din structurile MAI. În 2016, fostul poliţist a candidat ca independent pentru Primăria Piteşti şi pentru Consiliul Local Piteşti. El a obţinut un loc de consilier local, înregstrând un scor pe care unele partide nu au reuşit să îl aibă la alegerile din urmă cu patru ani şi situându-se între primii patru candidaţi la Primărie, înaintea multor partide. La aceste alegeri, Dinu vizează din nou funcţia de primar, de data aceasta din partea PMP.

Din partea USR PLUS pentru Primăria Piteşti candidează Liviu Ionuţ Moşteanu, deputat, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, în guvernul condus de Dacian Cioloş şi care înainte de a intra în politică a lucrat în mediul privat.

Din partea ALDE pentru Primăria Piteşti candidează Ionuţ Gabriel Zidaru, din partea Pro România – Liviu Stanciu, PNŢCD îl are candidat pe Gheorghe Dinescu, sub sigla PPU-SL candidează Cristian Popescu.

Victor Niţă candidează din partea partidului Re:Start România, Cătălin Gherzan este candidatul Partidului Ecologist Român, Laurenţiu GHeldiu candidează din partea Partidului Dreptăţii iar în cursa electorală pentru Primăria Piteşti s-au înscris şi doi independenţi: Sorin Bălan şi Dragoş Alecsandru.

Funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş este vizată de 11 candidaţi, toţi susţinuţi de formaţiuni politice. Cele mai mari şanse le au social-democratul Ion Mînzînă, actual vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Argeş şi liberalul Emanuel Soare, fost prefect al judeţului până înaintea campaniei electorale.

Ion Mînzînă este un veteran al politicii argeşene, trecut prin mai multe formaţiuni politice între care PRM sau Partidul Conservator. Şi-a început cariera profesională ca lăcătuş mecanic la Combinatul Petrochimic Piteşti, a fost muncitor la CAP Mărăcineni şi la Întreprinderea Comerţului cu ridicata pentru produse alimentare Argeş în anii 1980, după care a mers la facultate şi a ajuns să ocupe diverse funcţii, iar în cele din urmă, după intrarea în politică, a devenit senator, deputat în două mandate, vicepreşedinte la Autoritatea de valorificare a Activelor Statului, conform biografiei prezentate pe portalul CJ Argeş.

Candidatul PNL Emanuel Soare are o carieră de cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie din cadrul Universităţii din Piteşti, din 2016 fiind Prorector pentru Relaţii Internaţionale al acestei instituţii de învăţământ superior. Este autor sau co-autor al mai multor cărţi, are un doctorat în Ştiinţele educaţiei obţinut în 2008 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Republica Moldova şi un Certificat of Tutor’s Training obţinut în acelaşi an la Universität Stuttgart, Institute for Educational Science and Psychology, Department of Vocational and Economic Education, Stuttgart, Germania.

Citește și: EXCLUSIV Nicușor Dan, pe felie cu ‘Garda Veche’ a lui Ion Iliescu! A comandat 500.000 de broșuri de la firma unui fost deputat PDSR

CV-ul său arată că a fost manager de proiect în numeroase proiecte pe fonduri europene. În luna ianuarie a acestui an a devenit inspector clasa I grad profesional superior, Serviciul Stabiliri Prestaţii, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti iar o lună mai târziu a fost numit prefect al judeţului Argeş, funcţie din care a demisionat pentru a candida pentru şefia Consiliului Judeţean.

PMP Argeş propune pentru preşedinţia Consiliului Judeţean pe primarul comunei Corbi, Virgil Baciu în timp ce fiica edilului, Anca Alina Baciu, candidează pentru funcţia deţinută de tatăl său în mandatul care se încheie.

Elena Rodica Pavel, medic, este candidatul susţinut de ALDE pentru Consiliul Judeţean Argeş, în timp ce omul de afaceri Dumitru Grecu, investitor în turism şi vicepreşedinte al Federaţiei Patronatelor din Turism din România este candidatul susţinut de Pro România. USR PLUS propune pentru preşedinţia CJ Argeş pe antreprenorul Adrian-Ştefan Cîrstea.