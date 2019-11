Alegeri prezidențiale 2019. Cați romani au votat pana la ora 13.00. Comparație cu cel de-al doilea tur din 2014 și 2009

La ora 13.00, peste patru milioane de români au votat, prezența la urne fiind de 21,99%. Teleorman, Olt, Ilfov, printre județele fruntașe, arată datele oficiale ale Biroului Electoral Central (BEC). La aceeași oră, pe 10 noiembrie 2019, prezența la urne în primul tur de scrutin era de 20,68%. În cel de-al doilea tur al alegerilor The post Alegeri prezidențiale 2019. Câți români au votat până la ora 13.00. Comparație cu cel de-al doilea tur din 2014 și 2009 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.