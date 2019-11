Mai sunt câteva ore până la momentul deschiderii secțiilor de votare în România pentru alegerile prezidențiale. Mai jos, detalii despre procedura de vot, regulile din secțiile de votare și situațiile speciale care pot apărea pe parcursul votului. De asemenea, ce reguli trebuie să respecte cetățenii români cu drept de vot. În România, procedura de votare The post Alegeri prezidențiale 2019. Care este procedura și care sunt regulile de vot appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.