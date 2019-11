Alegeri prezidențiale 2019. Cifre oficiale BEC: 300.000 de romani au votat in strainatate

Conform datelor de la Biroul Electoral Central, numărul românilor care au votat în străinătate în primul tur al alegerilor prezidențiale a depășit, duminică dimineață, pragul de 300.000. Mai exact, au fost înregistrați 300.405 de alegători din Diaspora, la ora 08.10. Cea mai mare prezență la vot este înregistrată la o secție din Londra, 2.573 alegători The post Alegeri prezidențiale 2019. Cifre oficiale BEC: 300.000 de români au votat în străinătate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.