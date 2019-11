Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), în primul tur al alegerilor prezidențiale până la ora 17.00 au votat 37,93% din românii din țară, numărul voturilor fiind de 6.910.900. Cea mai mare prezență la urne este în Ilfov, Cluj, Brașov, Sibiu și Argeș. Codașe sunt Vaslui, Maramureș, Ialomița, Satu Mare, Covasna. Este o prezență mai ridicată decât la The post ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Prezența la vot, la ora 17.00 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.