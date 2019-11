Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), în primul tur al alegerilor prezidențiale până la ora 16.00 au votat 33,44% din românii din țară, numărul voturilor fiind de 6.093.433. Este o prezență mai ridicată decât la alegerile europarlamentare, când până la ora 16.00 au votat 31,29%% din alegătorii din țară, dar mai mică decât la prezidențialele din The post ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Prezența la vot, ora 16.00: sub prezidențialele din 2014 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.