ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Prezența masiva la vot, la ora 11.00. Peste 2 milioane de romani (peste 11% din alegatori) au votat

În primul tur al alegerilor prezidențiale până la ora 11.00 s-a înregistrat o prezență la urne, în țară, de 11,01%. Au votat în țară peste 2 milioane de români, potrivit Biroului Electoral Central (BEC). Județele fruntașe sunt, până la această oră, Ilfov (cu 14,83%) și Teleorman (14,51%).