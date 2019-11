ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 - EXIT POLL I Klaus Iohannis conduce in continuare cursa prezidentiala. Viorica Dancila, la mare distanta de presedinte

Klaus Iohannis continua sa o conduca pe Viorica Dancila in finala prezidentialelor, explica surse politice, potrivit voturilor exprimate pana in ora 15:00 (datele colectate pana la ora 13:30). Presedintele in exercitiu a fost preferat de aproximativ 62% dintre alegatori, in timp ce sefa PSD are doar 38%.

Romanii merg la urne, in acest final de saptamana, pentru a-si exprima optiunea la alegerile pentru Presedintele Romaniei. Klaus Iohannis, seful statului in exercitiu, este marele favorit al confruntarii, in timp ce Viorica Dancila, reprezentanta PSD in finala, este creditata cu sansa a doua.

Un numar de 5.707.007 de romani au votat in tara, duminica. Dintre acestia, 4.979.716 si-au exprimat optiunea pe liste permanente, in timp ce alti 678.359 au facut-o pe liste suplimentare. Totodata, 48.932 au folosit urna mobila.

Daca 3.297.994 de voturi vin din mediul urban, in rural s-au inregistrat 2.409.013.

Un numar de 651.630 de romani din diaspora au votat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale. Dintre acestia, 634.127 s-au prezentat la urne, in timp ce alti 17.503 si-au exprimat optiunea prin corespondenta.

