ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Prezenta la vot de 3,51% la ora 9.00, mai mare decat la europarlamentare

ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Cele 18.748 de sectii de sectii de votare s-au deschis in tara la ora 07.00 si se vor inchide la ora 21.00.

Peste un milion de romani au votat in tara in primele 3 ore de la deschiderea urnelor. La ora 09.40, se inregistrau 1.018.068 de votanti, potrivit datelor Biroului Electoral Central. Dintre acestia, 583.357 votasera in mediul urban, iar 434.711, in mediul rural.

Judetele cu cea mai ridicata prezenta la vot sunt Ilfov, Teleorman, Olt, Giurgiu si Constanta, in timp ce la coada clasamentului se afla Covasna, Satu Mare, Harghita, Maramures si Arad.

