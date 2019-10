Alegeri prezidentiale: Dan Barna vrea o reforma constitutionala cu cinci obiective concrete

Dan Barna, candidatul USR PLUS la Presedintie, considera ca Romania are nevoie de o echilibrare a relatiei stat-cetatean, cu punerea statului in mod real in slujba cetateanului. Pentru aceasta se impune revizuirea Constitutiei, iar Dan Barna va infiinta Comisia de Reforma Constitutionala care sa urmareasca cinci obiective concrete.