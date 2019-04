Alegeri prezidentiale in Ucraina: Actorul de comedie e favorit clar in fata actualului presedinte

Actorul de comedie si candidat in alegerile prezidentiale din Ucraina, Volodimir Zelenski, conduce in intentiile de vot ale ucrainenilor in perspectiva celui de-al doilea tur de scrutin, preconizat pentru 21 aprilie, la mare distanta de rivalul sau, Petro Porosenko, presedintele in exercitiu al Ucrainei.