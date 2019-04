Alegeri prezidentiale in Ucraina: Victorie zdrobitoare a actorului de comedie Volodimir Zelenski (exit-poll)

Volodimir Zelenski 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul de comedie Volodimir Zelenski, nou intrat in politica, a obtinut duminica o victorie zdrobitoare in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Ucraina in fata presedintelui in exercitiu Petro Porosenko, reflectand amploarea nemultumirii alegatorilor fata de puterea actuala, conform unui sondaj la iesirea de la urne, citat de AFP si DPA. Umoristul de 41 de ani a obtinut 73,2% din sufragii, comparativ cu 25,3% pentru rivalul sau de 53 de ani, conform acestui sondaj realizat la iesirea de la urne de consortiul 'Exit Poll National' care reuneste trei institute de sondare a opiniei publice. Zelenski, care a devenit cunoscut ca interpret al unui candidat fictiv intr-un show de tel ...