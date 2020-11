Alegeri prezidentiale SUA 2020: Donald Trump a deschis o actiune si cere oprirea numararii voturilor in Georgia

Joe Biden 264 – Donald Trump 214. Pentru a câștiga oricare dintre candidați are nevoie de minimum 270 de voturi electorale (electori)



Echipa de campanie a lui Donald Trump a deschis o acțiune în justiție pentru a opri numărarea voturilor în Georgia.



Multe dintre buletinele de vot nenumărate sunt voturi absente exprimate în zone mari, inclusiv Fulton, Chatham, Cobb, DeKalb.



Joe Biden: „Fiecare indiciu arată că majoritatea va crește. A fost o lungă campanie. Și dificilă. Am mai avut campanii dificile înainte și am mai trecut prin momente grele.

Trebuie să ne vedem din nou, să ne ascultăm și să ne respectăm. Știu că nu va fi ușor. Nu sunt naiv și nici voi nu sunteți.

Ca să progresăm trebuie să ne oprim din a ne trata oponenții drept inamici.



Donald Trump: "Aseara am condus, adesea solid, in multe state cheie, in aproape toate cazurile in care conducerea si controlul era a democratilor. Apoi, unul cate unul, au inceput sa dispara in mod magic pe masura ce s-au numarat voturi surpriza. FOARTE STRANIU, iar "sondatorii" au gresit complet si istoric!", a scris Trump pe Facebook.