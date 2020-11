Alegeri Republica Moldova: Maia Sandu l-a "zdrobit" pe Igor Dodon in Chisinau si in Diaspora. Peste 90 la suta din basarabenii din afara tarii au votat-o pe Sandu

Liderul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) Maia Sandu este castigatoarea alegerilor prezidentiale de duminica, din Republica Moldova, la nivel national fiind cu peste 12 procente in fata contracandidatului sau, presedintele in functie Igor Dodon, iar in diaspora avand cu mai mult de 80 de procente in fata acestuia, conform rezultatelor preliminare.