Alegeri SUA. Cursa stransa. Rasturnari de poziții pe turnanta

Cursă strânsă pentru Casa Albă. Biden revine în cărți în două state-cheie, după ce Trump și-a anunțat victoria și a acuzat fraudarea alegerilor. Colegiul Electoral din SUA este format din 538 de electori, iar câștigătorul are nevoie de minimum 270 UPDATE 16.34: Răsturnare de situație în Michigan acolo unde Joe Biden trece în față, cu […]