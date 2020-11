Alegeri SUA. Tensiune fara precedent. Trump și-a anunțat victoria și amenința ca va merge la Curtea Suprema

Donald Trump și-a anunțat victoria înainte de finalul numărării voturilor și a acuzat fraudarea alegerilor dacă va continua numărarea voturilor prin corepondență și după încheierea procesului de vot la urne. Președintele în exercițiu a amenințat cu un proces la Curtea Supremă. În schimb, democrații au transmis că alegerile se termină în momentul numărării ultimului vot. […] The post Alegeri SUA. Tensiune fără precedent. Trump și-a anunțat victoria și amenință că va merge la Curtea Supremă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.