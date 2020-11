Alegeri SUA. Urnele s-au inchis. Trump și Biden umar la umar. State cu rezultate-surpriza

Închiderea ultimelor circumscripţii în Insulele Aleutine din Alaska, miercuri, la ora 06:00 GMT, a pus capăt zilei electorale din SUA, într-un scrutin foarte strâns în care ar putea dura câteva zile până se vor cunoaşte rezultatele definitive, transmite EFE. Alaska, unde sunt două fusuri orare, este ultimul stat în care se închid circumscripţiile electorale şi […] The post Alegeri SUA. Urnele s-au închis. Trump și Biden umăr la umăr. State cu rezultate-surpriză appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.