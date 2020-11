Alegeri SUA. Viitorul președinte, inca incert. Trump inregistreaza o victorie de etapa. Meciul continua

Un judecător al Curţii Supreme a Statelor Unite i-a acordat, vineri, preşedintelui Donald Trump o victorie parţială temporară în Pennsylvania, hotărând ca buletinele de vot sosite prin poştă după 3 noiembrie în acest stat să fie tratate separat de alte buletine de vot, informează AFP, citat de Agerpres. Magistratul conservator Samuel Alito nu a ordonat […] The post Alegeri SUA. Viitorul președinte, încă incert. Trump înregistrează o victorie de etapă. Meciul continuă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.