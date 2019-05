ALEGERI. Topul prezenței la vot la europarlamentare. Teleormanul conduce pana acum

Potrivit situației Biroului Electoral Central, topul județelor cu prezență la vot crescută până la ora 10.50 se prezintă în felul următor: Teleorman – 13,05% Dîmbovița – 12,42% Ilfov – 12,41% Constanța – 12,03% Giurgiu – 11,89% Olt – 11,72% Mehedinți – 11,86% The post ALEGERI. Topul prezenței la vot la europarlamentare. Teleormanul conduce până acum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.