Alegerile europarlamentare, efect de TSUNAMI in Parlament: scenariul optimist/scenariul pesimist pentru fiecare partid/ANALIZA

Alegerile europarlamentare nu reprezintă, în general, o miză politică foarte mare în țările Uniunii Europene, dar tabloul politic din România este diferit. Aceste alegeri pot influența major jocurile interne, miza acestor alegeri fiind demonstrarea majorității politice. Dacă PSD-ALDE vor lua un procentaj cumulat mai mare decât PNL-USR și PMP, atunci jocurile politice nu se vor schimba, însă dacă opoziția va obține un procentaj mai mare, atunci situația din Parlamentul intern va deveni cu adevărat explozivă, cu atât mai mult cu cât PNL și USR intenționează să depună moțiune de cenzură imediat după alegeri.

PSD - pragul psihologic de 30%

Scenariul optimist: Pentru PSD miza acestor alegeri este să obțină peste 30% și să pună o distanță suficient de mare între ei și PNL. Cu peste 30% în aceste alegeri, Liviu Dragnea poate lua în serios o candidatură la prezidențiale, asta pentru că el a fost locomotiva alegerilor, iar electoratul PSD îi acordă un vot de încredere lui și partidului. Totodată, dacă PSD va obține peste 30% șansele ca referendumul inițiat de Klaus Iohannis să fie validat sunt extrem de mici, dat fiind faptul că liderii PSD au dat semnalul de boicot.

Scenariul pesimist: În acest scenariu PSD obține sub 30% la alegeri, ceea ce ar însemna că PNL suflă în ceafă. O cădere de aproape 20% în preferințele electoratului, în 2 ani și jumătate de guvernare, va pune pe gânduri mulți parlamentari, care își vor căuta salvarea. La sub 30% este clar că PSD va fi un partid ca a intrat pe o pantă descendentă, alegerile prezidențiale vor deveni o utopie, iar parlamentarele și localele din 2020 se vor dovedi extrem de complicate. Un astfel de scor ar putea conduce la mișcări serioase de trupe în Parlament și chiar la schimbarea majorității parlamentare, adică implicit picarea Guvernului. Totodată, un scor de sub 30% pentru PSD mărește șansele de validare a referendumului inițiat de Klaus Iohannis.

PNL - pragul psihologic de 25%

Scenariul optimist: Pentru PNL miza acestor alegeri este una uriașă. Cu un scor de 25% sau peste, liberalii vor arăta că sunt în creștere și există șanse de validare a referendumului inițiat de Klaus Iohannis. Cu acest scor, liberalii vor fi foarte aproape de PSD și vor putea emite pretenții la schimbarea majorității parlamentare. În plus, scorul i-ar facilita lui Klaus Iohannis obținerea celui de-al doilea mandat de președinte.

Scenariul pesimist: Un scor în apropierea valorii de 20% ar reprezenta un dezastru pentru PNL. Asta ar însemna că PSD este la mare distanță, iar alianța USR-PLUS s-a apropiat vertiginos, existând posibilitatea ca aceștia să devină principalii lideri ai opoziției. De asemenea, la acest scor ar fi foarte greu de validat referendumul inițiat de Klaus Iohannis. Totodată, un astfel de scor ar da naștere la convulsii interne, care ar putea duce la debarcarea lui Ludovic Orban din fruntea PNL.

USR-PLUS: să fie cât mai aproape de PNL

Scenariul optimist: Pentru alianța USR-PLUS, scenariul optimist este cel în care obțin 16-18%, ceea ce îi validează ca alianță și ar deschide posibilitatea unei fuziuni. Alianța ar fi foarte aproape de PNL și ar arăta că sunt într-o creștere puternică, cu șanse mari de a se impune la alegerile locale și parlamentare din 2020. În acest context, alianța USR-PLUS ar putea susține un candidat la prezidențiale care i-ar pune serioase probleme lui Klaus Iohannis.

Scenariul pesimist: Pentru USR-PLUS scenariul pesimist este un scor de 10-12%, ceea ce ar însemna că sunt departe de PNL și PSD. Este foarte posibil ca un astfel de scor să ducă la ruperea alianței, iar în perspectiva alegerilor prezidențiale nu vor avea de ales decât să se încoloneze în spatele lui Klaus Iohannis.

ALDE - un scor aproapiat de 10%

Scenariul optimist: Pentru ALDE miza este să obțină un scor cu două cifre și, în mod paradoxal, cel mai mult i-ar ajuta un scor mic al PSD. În aceste condiții, ALDE va juca un rol tot mai important în coaliția de guvernare și va avea un cuvânt greu de spus la viitoarele negocieri cu PSD. Cu PSD pe trend descendent și ALDE pe trend ascendent, Tăriceanu va avea legitimitatea să ceară să fie candidatul unic al alianței la alegerile prezidențiale.

Scenariul pesimist: Pentru ALDE orice scor sub 10% nu ajută partidul. Vocea lor în coaliție va rămâne una slabă, iar pentru Tăriceanu se năruie visul de a candida la alegerile prezidențiale. Este posibil ca un astfel de scor să genereze o plecare dinspre ALDE spre PNL, pentru că tot mai mulți parlamentari actuali vor înțelege că nu vor obține încă un mandat alături de Tăriceanu.

Pro România - miza este un scor de 10%

Scenariul optimist: Pro România, partidul lui Victor Ponta, va participa pentru prima dată la testul alegerilor. Miza cea mare este obținerea unui scor de 10%, ceea ce ar mușca serios din electoratul PSD. Dacă Pro România obține acest scor, iar PSD intră la sub 30% foarte mulți parlamentari PSD își vor reaminti de Victor Ponta și îi vor călca pragul.

Scenariul pesimist: Un scenariu pesimist pentru Pro România ar fi să nu treacă pragul electoral sau să obțină 5-7%. În acel context se va dovedi că electoratul PSD nu a plecat după Victor Ponta și oamenii din jurul său, iar mișcarea de rupere a PSD va fi serios frânată.

PMP - cântecul de lebădă al lui Traian Băsescu

Scenariul optimist: Scenariul optimist pentru PMP ar fi să facă pragul electoral. Un scor de peste 5% asigură continuitatea partidului și o gură de aer să pregătească retragerea lui Traian Băsescu,

Scenariul pesimist: Pentru PMP scenariul pesimist ar fi să nu facă pragul electoral, ceea ce ar echivala cu retragerea lui Traian Băsescu din viața politică și foarte probabil disoluția partidului. Este posibil ca în acest scenariu, PMP să fie aborbit de PNL, fără prea mari câștiguri pentru actualii lideri ai partidului. Totodată aceasta ar fi prima înfrângere majoră din cariera politică a lui Traian Băsescu.

UDMR - calea de mijloc

Scenariul optimist: Pentru UDMR scenariul optimist ar fi să obțină 5%, ceea ce îi trimite în Parlamentul European.

Scenariul pesimist: Pentru UDMR scenariul optimist ar fi să nu facă pragul electoral. Asta ar echivala cu un dezastru și i-ar foța pe maghiari să regândească întreaga strategie.