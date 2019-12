Alegerile locale vor pica de Rusalii, cand multi pleaca in vacante si in Bucuresti e festival. Guvernul, rugat sa reconsidere

Alegerile locale ar urma sa fie organizate pe 7 iunie, doar ca atunci romanii vor celebra si Duminica Rusaliilor, cand romanii ar avea un weekend prelungit, si multi pleaca atunci in mici vacante, nefiind in localitatea de domiciliu la momentul votului. In plus, in acea duminica la Bucuresti, cu aprobarea Primariei conduse de Gabriela Firea, va avea loc prima editie a festivalului Saga, eveniment ce vrea sa rivalizeze cu festivalul Untold, de la Cluj.