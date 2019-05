Alegerile maraton din India se incheie cu victoria probabila a BJP, partidul premierului Narendra Modi

Scrutinul electoral din India desfăşurat pe durata a şase săptămâni s-a încheiat duminică, majoritatea sondajelor realizate la ieşirea din secţiile de votare indicând o victorie clară a partidului naţionalist hindus al premierului Narendra Modi, Bharatiya Janata (BJP), informează dpa preluat de agerpres.

Alegerile în cadrul cărora au fost chemaţi la urne 902 milioane de cetăţeni indieni cu drept de vot, cele mai mari din lume, au început pe 11 aprilie şi s-au desfăşurat în şapte etape.Este de aşteptat ca numărarea voturilor să se încheie joi, rezultatul urmând să fie anunţat în aceeaşi zi sau la începutul zilei de vineri.Sondajele de la ieşirea din secţiile de votare sugerează că Narendra Modi, în vârstă de 68 de ani, se îndreaptă spre un nou mandat de premier, Alianţa Democratică Naţională condusă de partidul său BJP urmând să ocupe între 287 şi 306 de locuri în parlament, din totalul celor 545.Alianţa Progresivă Unită condusă de Partidul Congresului are şanse să obţină între 128 şi 132 de mandate. Restul locurilor de parlamentari ar urma să fie ocupate de partide regionale puternice.Un partid politic sau o coaliţie are nevoie de cel puţin 272 de mandate pentru a obţine majoritatea în parlament.Analiştii politici avertizează că aceste sondaje nu au reputaţia de a fi foarte exacte, având în vedere dimensiunea şi complexitatea electoratului indian.Rezultatele acestora corespund întrucâtva celor din perioada pre-electorală, care indicau că BJP şi aliaţii săi au şanse să rămână la putere, dar cu o prezenţă mai redusă în comparaţie cu scrutinul anterior, în care a obţinut 336 de mandate.În timpul alegeri lor care s-au desfăşurat în lunile aprilie şi mai, BJP s-a confruntat cu Partidul Congresului, precum şi cu o serie de partide regionale mai mici, dar puternice.Scrutinul a fost considerat ca un referendum asupra activităţii premierului Modi, al cărui partid a ajuns la putere cu o majoritate răsunătoare la ultimele alegeri, promiţând revitalizarea economiei stagnante şi crearea de noi locuri de muncă.BJP contabilizează acum pe seama popularităţii lui Modi, dar criticii săi afirmă că promisiunile sale vizând creşterea economică, dezvoltarea şi crearea de locuri de muncă nu au reuşit să răspundă aşteptărilor populaţiei. Între-timp, sub conducerea sa, polarizarea religioasă dintre hinduşi şi musulmani s-a adâncit.Principalul său rival, şeful Partidului Congresului, Rahul Gandhi, moştenitorul dinastiei politice Nehru-Gandhi, a promis măsuri privind creşterea bunăstării pentru fermieri şi pătura socială defavorizată.Congresul a reuşit să obţină mai multe mandate faţă de cele 44 obţinute la scrutinul din 2014, cel mai slab rezultat obţinut vreodată de această formaţiune politică. Este însă departe de un rezultat ce i-ar permite să formeze guvernul.Partidele regionale puternice vor juca un rol important în formarea guvernului, în cazul în care rezultatele sondajelor se dovedesc inexacte.In Uttar Pradesh, unde PBJ a câştigat în 71 din cele 80 de circumscripţii la scrutinul anterior, este de aşteptat ca o alianţă formată din două partide de opoziţie să câştige din locurile deţinute de partidul naţionalist hindus.De asemenea, partidele regionale din statele Bengalul de Vest (est), Andhra Pradesh, Telangana şi Tamil Nadu (sud) ar putea juca un rol important în cazul unui rezultat neconcludent.Alegerile s-au desfăşurat în cea mai mare parte paşnic, cu excepţia unor confruntări între activişti politici în statul Bengal, scena unei înfruntări puternice între Partidul Congresului Trinamool regional şi BJP.Rebelii maoişti de stânga au comis câteva atacuri în timpul scrutinului. Prezenţa la vot a fost scăzută în statul Jammu şi Kashmir, afectat de insurgenţă şi unde forţele de securitate au fost puternic mobilizate iar separatiştii au cerut populaţiei să boicoteze alegerile.În Kashmir, un atac cu o maşină capcană în luna februarie a costat viaţa a 40 de soldaţi aparţinând trupelor paramilitare. India a acuzat de acest atac militanţii cu baza în Pakistan, reacţionând printr-un atac aerian asupra unei tabere de antrenare a rebelilor aflată pe teritoriul pakistanez, într-o escaladare a tensiunii care a adus cele două state pe marginea războiului.În campania electorală BJP a marşat pe tema securităţii naţionale, premierul Narendra Modi evidenţiind răspunsul Indiei la atacul din Kashmir.Acestea au fost, de asemenea, unele din cele mai dure alegeri din ultimii ani. Pe fondul unei utilizări din ce în ce mai mari a social media de către indieni, campania a fost marcată de insulte, ştiri false şi imagini modificate, care au devenit virale pe aplicaţii de mesagerie şi pe social media.