Alegerile pentru funcția de primar al orașului Moldova Noua, anulate de Biroul Electoral Central

Biroul Electoral Central (BEC) a dispus anularea alegerilor pentru funcţia de primar al oraşului Moldova Nouă din judeţul Caraş Severin şi reluarea scrutinului. Decizia a fost luată după ce BEC a constatat nulitatea candidaturii lui Adrian Constantin Toma (PSD), votat de 48,42% dintre cei care s-au prezentat la urne. BEC a constatat că Biroul Electoral […]