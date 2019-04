Alegerile pentru sefia PSD Iasi sunt programate sambata, 20 aprilie! Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu vin la Congresul Extraordinar

Maricel Popa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ziua de sambata, 20 aprilie, va fi una in care se va bate in cuie conducerea PSD Iasi. Maricel Popa a fost presedinte interimar al Organizatiei Judetene si ar urma sa fie validat in functie, dupa sedinta de sambata, 20 aprilie. La Congresul Extraordinar al PSD vor participa in jur de 480 de membri din tot judetul, fiind asteptati si peste 5.000 de sustinatori. Astazi dimineata, presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, a confirmat ca va candida la functia de presedinte al PSD Iasi. "Am decis sa candidez pentru ca vreau sa duc proiectele Iasului mai departe. Mi-am propus sa aducem la Iasi 1 miliard de euro pentru 1 milion de locuitori. Asta nu este doar o lozinca, ci un proiect in care eu ...