alegerilocale 2020: Candidatul USR - PLUS pentru primaria Constanta isi prezinta programul pentru renasterea Constantei (LIVE TEXT+VIDEO)

Stelian Ion, candidatul USR - Plus pentru primăria Constanța își prezintă chiar în aceste momente programul electoral. "Constanta renaște " este programul pe care Stelian Ion îl propune constănțenilor care doresc schimbarea pe 27 septembrie 2020Conform Capitolele programei electorale sunt:Stelian Ion: „Avem o propunere pentru constănțeni, vrem să ieșim din zona de subdezvoltare în care ne-am afundat în ultimii 20 de ani. Vrem ca acest oraș sa renască, să ieșim din obscuritate și subdezvoltate. Ideile acestui program a rezultat în urma întâlnirii cu zeci de mii de constanteni. Acest program are în cuprinsul lor proiecte și soluții concrete și mai puțin lamentari", spune Stelian Ion vorbind despre programul politic cu care vrea sa câștige primaria Constanța”. „Ieșirea din subdezvoltare se va face clar pe fonduri europene, alta șanse nu există, chiar dacă actualul primar susține ca avem un oraș bogat”, mai spune Ion.Candidatul USR Plus susține ca soluția pentru a accesa fonduri europene va veni și în urma colaborării cu europarlamentarii partidului. Astăzi a fost lansat și site-ul www.stelianion.ro. Cei care doresc pot sa citească în format online programul "Constanța renaște"!