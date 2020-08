alegerilocale2020:Autoritatea Electorala Permanenta, precizari importante pentru toate primariile

Este obligatorie asigurarea igienizării și dezinfectării spațiilor, asigurarea marcajelor pentru distanțarea fizică, punerea la dispoziția participanților la procesul electoral a facilităților existente la nivelul imobilelor în care sunt organizate secțiile de votare (grupuri sanitare accesibile, igienizate și dotate cu materialele necesare, aerisire, ventilare, etc.).



Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că a centralizat evaluările transmise de către reprezentanții primăriilor pentru 15.794 de secții de votare, în vederea identificării de către autoritățile sanitare responsabile a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV2, cu ocazia alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.



În urma comunicărilor primite până la data de 25.08.2020 ora 12.00, s-a realizat centralizarea pentru un număr de 2.659 de unități administrativ-teritoriale, 5 subdiviziuni administrativ-teritoriale, respectiv15.794 de secții de votare.

Informațiile au fost colectate de la primari într-un fișier electronic.



Potrivit instrucțiunilor de completare a acestui fișier, primarii trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

• Cerințe legaleminimale - Sediile secțiilor de votare trebuie să asigure setul de condiții minimale privind locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora, potrivit Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 (exemple: asigurarea generatoarelor de curent și a surselor alternative de energie electrică; grupurile sanitare să fie igienizate și accesibile/să nu fie limitat accesul la acestea, luarea măsurilor necesare pentru asigurarea siguranței participanților la procesul electoral, precum și securitatea materialelor electorale).

Pentru a evalua modalitatea de stabilire a fluxurilor astfel încât să poată fi asigurată distanțarea fizică, afluierea/defluirea participanților la procesul electoral, precum modalitățile de dezinfectare a acestora, informațiile solicitate de AEP au vizat:numărul cabinelor de votare, suprafața sălii de votare, dacă în imobil se află o secțiede votare unică sau un centru de votare, exteriorul imobilului, suprafața zonei de acces, grupul sanitar, aerisirea/ventilația.



Precizăm că acest demers al AEP face parte dintr-o serie de activități derulate de instituția noastră cu scopul de a responsabiliza toți factorii implicați în organizarea și desfășurarea alegerilor în condiții de legalitate și siguranță sanitară (videoconferințe la nivel național și internațional, întâlniri și dezbateri cu instituțiile responsabile, cu societatea civilă, formațiuni politice, etc.)

Situația centralizată privind evaluarea celor 15.794 de secții de votare,în contextul pandemiei COVID-19, poate fi consultată accesând următorul link:

https://www.roaep.ro/management-electoral/wp-content/uploads/2020/08/STATISTICA-EVALUARE-SECTII-DE-VOTARE.pdf