AlegeriLocale2020/BEC - Date partiale ora 11,00: Nicusor Dan - 42,75% si Gabriela Firea - 38%

Candidatul independent Nicuşor Dan, susţinut de PNL şi USR PLUS, a obţinut 42,75% din voturi pentru funcţia de primar general al Capitalei, iar actualul edil Gabriela Firea, candidatul PSD - 38%, potrivit datelor parţiale ale BEC centralizate până la ora 11,00 după numărarea a aproximativ 94,4% dintre voturi. Pe locul al treilea se află Traian Băsescu, candidatul PMP, cu 11%.