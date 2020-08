alegerilocale2020: BEJ a validat dosarele. Zece candidati in cursa pentru presedintia Consiliului Judetean Constanta

Biroul Electoral de Circumscripție a finalizat analiza dosarelor de candidatură pentru Consiliul Județean Constanța

Nouă reprezentanți ai partidelor politice sau alianțelor electorale și un independent candidează pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța

Au fost validate și listele de candidați pentru CJ ai PPU-SL, Alianței Național Țărăniste și Partidului România Mare

Biroul Electoral Județean a decis totodată să respingă lista de candidați pentru CJ a Alianței pentru Unitatea Rromilor



La nivelul județului Constanța, Biroul Electoral de Circumscripție a finalizat analiza dosarelor de candidatură pentru Consiliul Județean Constanța.

Au fost admise dosarele de candidatură pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța ale următorilor competitori: Felix Stroe (PSD), Mihai Lupu (PNL), Remus Negoi (Alianța USR – PLUS), Viorel Focșa (AUR), Ioana-Florentina Reșit (PMP), Răzvan Filipescu (PRO România), Daniel Moraru (PER), Ninel Peia (Partidul Neamul Românesc), Gheorghe Muhscină (independent), Gheorghe Haleț (LORD).

De asemenea au fost validate și lista de candidați pentru CJ a PPU-SL, lista de candidați pentru CJ a Alianței Național Țărăniste, precum și lista de candidați a Partidului România Mare, aceste formațiuni nu are candidat pentru funcția de președinte al CJ.

Biroul Electoral Județean a decis totodată să respingă lista de candidați pentru CJ a Alianței pentru Unitatea Rromilor.



Citește și:



#alegerilocale2020 17 pentru primăria Constanța și mai multe candidaturi respinse de Biroul Electoral Municipal (documente)