AlegeriLocale2020/BES 1: Persoana care cauta prin sacii cu voturi - parte din personalul tehnic al Biroului Electoral

Persoana care apare în imaginile difuzate în spaţiul public căutând prin sacii cu voturi din Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1 este parte din personalul tehnic, a anunţat Biroul Electoral de Sector (BES), într-un comunicat transmis, joi, AGERPRES. "Persoana care apare în imagini căutând printre saci face parte din personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1 şi lucrează în cadrul Primăriei Sector 1, fiind desemnată în această calitate în conformitate cu dispoziţiile art. 121 alin. 22 din Legea 115 din 2015", a informat BES. În imaginile filmate în noaptea de luni spre marţi apare preşedintele Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1 care, împreună cu preşedintele secţiei de votare, a intrat în cameră pentru a ridica sacul care conţine semnăturile votanţilor. "Alături de aceştia se aflau şi reprezentanţi USR PLUS, care, în conformitate cu dispoziţiile art. 98 alin. 4 din Legea nr. 115/2015, au solicitat să participe la procedură, cerere admisă de către preşedinte tocmai pentru a se asigura transparenţa procesului electoral", a precizat BES. Conform sursei citate, activităţile desfăşurate în interiorul încăperii au avut ca obiect exclusiv ridicarea unui sac care conţinea lista cu semnăturile votanţilor, sac care a fost înmânat preşedintelui secţiei de votare. "Ulterior, semnăturile de pe listele electorale au fost numărate din nou de către preşedintele secţiei de votare, sub coordonarea unui membru al Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1, pentru a verifica dacă acestea coincid cu semnăturile notate pe procesul verbal de consemnare a rezultatelor votării, conform dispoziţiilor art. 6 din Hotărârea nr. 98 din 15.09.2020 a Biroului Electoral Central", a afirmat BES. Potrivit sursei citate, la secţiile de votare unde au fost constatate probleme s-a procedat fie la renumărarea buletinelor de vot, fie la renumărarea semnăturilor alegătorilor sau a buletinelor de vot anulate, pentru a se verifica dacă datele consemnate în procesul verbal reflectă realitatea, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 98 din 15.09.2020 a BEC. "Persoana care apare în alt cadru al filmării, într-un colţ al încăperii şi aşază un sac, este un membru al Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1, iar acel sac conţine procesele verbale ale unei secţii de votare. Procesele verbale de la toate secţiile de votare la care au fost probleme, în sensul că nu se reuşea închiderea cheilor, au fost depozitate în acel colţ, preşedinţii secţiilor de votare fiind sunaţi ulterior, pentru a se prezenta la sediul Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1 în vederea rezolvării problemelor şi validării rezultatelor secţiei", a menţionat BES. Renumărarea voturilor valabil exprimate a avut loc exclusiv în interiorul acelei încăperi, în prezenţa preşedintelui secţiei de votare şi a cel puţin unui membru al BES 1. În unele cazuri, preşedintele a fost însoţit de membri ai secţiei de votare respective. În niciun caz, saci conţinând buletine de vot nu au părăsit încăperea, a dat asigurări BES. Urmare a prezenţei unui număr ridicat de preşedinţi ai secţiilor de votare, candidaţi şi observatori în incinta BES 1, prin adrese de marţi, preşedintele Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1 a solicitat Jandarmeriei suplimentarea numărului posturilor de paza amplasate în proximitatea sălii unde erau depozitate buletinele de vot, listele şi rechizitele, a precizat BES. "Referitor la prezenţa domnului Dan Barna în incinta sediului Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1, precizăm că acesta s-a prezentat în noaptea de 28/29.09.2020 pentru a solicita informaţii cu privire la stadiul verificării proceselor verbale de consemnare a rezultatelor alegerilor, posibilitate pe care o avea orice persoană, întrucât în acea încăpere se afla şi registratura Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1. Mai mult, persoanele ce apar în poza diseminată în spaţiul public fac parte din personalul tehnic auxiliar ce se ocupă de evidenţa secţiilor de votare care au fost finalizate", a anunţat BES. Conform sursei citate, toţi membrii BES 1 şi-au desfăşurat activitatea în mod continuu, începând de duminică, ora 06,00 şi până marţi, în jurul orei 03,00. Activitatea a fost reluată marţi, în jurul orei 09,30 şi s-a finalizat miercuri, în jurul orei 01,30. "În perioada dintre 29.09.2020, ora 03,00 şi 30.09.2020, ora 09,30, în care sediul Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1 a fost închis, acesta a fost păzit de către o persoană din cadrul Jandarmeriei. Mai mult, pentru a evita orice suspiciune, împreună cu jandarmul au stat atât membrul Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1 din partea PSD, cât şi doi candidaţi din cadrul USR. Accesul în încăperea în care sunt depozitate materialele electorale se face doar la cererea preşedintelui sau a locţiitorului Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1, jandarmul întocmind de fiecare dată un proces verbal de predare-primire a încăperii", a explicat BES. AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)