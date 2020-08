alegerilocale2020: Bogdan Hutuca, presedintele PNL Constanta - Aceste alegeri vor fi castigate cu oameni de buna credinta, nu prin sondaje masluite

- Comandate de Partidul National Liberal- Filiala Constanta

- Executat de ZIUA de Constanta – portal: www.ziuaconstanta.ro

- mandatar financiar-cod AEP 21200012

În cursul zilei de ieri, a circulat, pe zona de online, propulsată de presa centrală, o știre care se referea la un sondaj realizat, de către Novel Research, pe municipiul Constanța. Contactați telefonic de portalul stiripesurse.ro, cei de la Novel Research au negat faptul că sondajul le aparține. În aceste condiții, supozițiile rostogolite în mediul online pot fi percepute drept fumigene electorale care, în opinia liderului PNL Constanța, Bogdan Huțucă, sunt menite să agite electoratul PNL.„În opinia mea, sondajele neasumate sunt aruncate în piață cu scopul de a demobiliza electoratul PNL și de a-l induce în eroare. Astfel de sondaje măsluite sunt o practică obișnuită a PSD, pe care am văzut-o și în alegerile precedente. Din acest motiv, PNL Constanța a ales să lucreze cu firme serioase din domeniul cercetării sociologice, astfel încât să poată furniza publicului larg date corecte legate de preferințele alegătorilor. La Constanța, electoratul ne-a acordat o încredere masivă la alegerile europarlamentare și prezidențiale și am toată încrederea că valul de simpatie pentru PNL se va menține și la alegerile locale. Îi asigur pe alegătorii constănțeni că, în momentul de față, lupta, la Constanța, dintre candidatul PNL la Primărie, Vergil Chițac și primarul PSD, Decebal Făgădău, este extrem de strânsă, în timp ce următorul candidat, respectiv Stelian Ion, se află la o distanță de 20%”, a declarat președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă.Liderul liberal face apel la o competiție electorală bazată pe respect și fair-play și cere constănțenilor să mai aibă puțină răbdare până când PSD va fi istorie și la Constanța. Acesta a subliniat faptul că PNL Constanța se află pe un trend favorabil la Constanța.”Pe 27 septembrie, votul pentru PNL va însemna, la Constanța, a doua revoluție. Chiar dacă adversarii noștri politici apelează la diversiuni, precum acest tip de sondaje măsluite și neasumate, îi invit pe alegătorii din Constanța să aibă încredere în candidații PNL, pentru că votul lor va însemna sfârșitul sistemului baronilor din Constanța.”, a completat liderul PNL Constanța, Bogdan Huțucă.