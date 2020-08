alegerilocale2020: Candidatul PNL pentru primaria Constanta, Vergil Chitac - Determinarea mea este evidenta. Nu exista niciun blat PNL-PSD. Este ridicol! (video)

Vergil Chițac, candidat PNL pentru funcția de primar al municipiului Constanța

Propune un Program de Guvernare Locală în care problemele constănțenilor și ale orașului primesc soluții clare și eficiente

Candidatul PNL la primărie, spune că municipiul Constanța are nevoie de un plan de acțiune în doi pași: o administrare a urgențelor într-o terapie de șoc în primul an de mandate și executarea de programe pe termen lung de însănătoșire a orașului

Vergil Chițac spune că este determinat să devină primarul Constanței și a calificat drept ridicolă acuzația din spațiul public legată de un așa-zis blat între PNL și PSD la Constanța

Vergil Chițac spune că este determinat să devină primarul Constanței, ce-i drept la a doua strigare și a calificat drept ridicolă acuzația din spațiul public legată de un așa-zis blat între PNL și PSD la Constanța.“Calitatea vieții constănțenilor s-a degradat în ultimii patru ani și trebuie să intervenim de urgență. Aceasta este motivația candidaturii mele”, a explicat Vergil Chițac.Comparativ cu alegerile locale din 2016, când a plecat de la o notorietate mică pe care până în ziua alegerilor a reușit să o crească până la 60%, de această dată, senatorul spune că pleacă de la premise mult mai favorabile atât în sondaje cât și în percepția cetățenilor cu care se întâlnește zilnic.Vergil Chițac s-a născut pe 10 septembrie 1962 în Istria, județul Constanța.Din 1981 până în 1986, s-a specializat în Arhitectură Navală, în cadrul Facultății de Nave a Universității din Galați.Apoi, începând cu anul 1992, urmat programul de doctorat al aceleiași instituții, în specializarea ”Hidromecanica Navală și Structuri Navale”, obținând titlul de doctor inginer în anul 1999. În anul 2012 a devenit absolvent al Colegiului Națioanal de Apărare.Și-a început activitatea didactică în anul 1986, iar după anul 2000 a ocupat, succesiv, funcțiile de decan și prorector în Academia Navală.În anul 2010 a fost ales rectorul academiei. Dar mai presus de această funcție vremelnică, spune că este mândru că este profesor pentru că a influența procesul de formare a tinerilor este cu adevărat ceva excepțional.Din 2016 este senator în Parlametul României.2000 - Semnul Onorific "În Serviciul Armatei" de 15 ani2004 - Ordinul "Virtutea Marină" în grad de Cavaler2005 - Semnul Onorific "În Serviciul Armatei" de 20 ani2010 - Emblema de Onoare a Armatei Române2010 - Semnul Onorific "În Serviciul Armatei" de 25 ani2011 - Emblema de Onoare a Statului Major GeneralAlegerile locale se apropie cu paşi repezi. Piața locală abundă de această dată de candidaturi.De stânga, de dreapta, independenţi, toți vor voturile dumneavoastră. Dincolo de sondaje și cercetări sociologice subiective, cotidianul ZIUA de Constanţa lansează o nouă provocare.I-am invitat în fața dumneavoastră pe candidații din alegerile locale să se prezinte și să spună care este viziunea lor pentru Constanța.În momentul de față, mai mult de 90% din oameni se deplasează cu propria mașină. În Constanța avem între 140 și 150 de mii de autoturisme și numai 30 de mii de locuri de parcare. Asta înseamnă că 110.000 mii de mașini nu au locuri de parcare.Vom construi parcări subterane și supraterane.Dacă vom accesa fonduri europene nerambursabile, atunci toată flota de transport în comun va fi pe electric.Cei care vin în oraș să poată plăti electronic un singur bilet și să se poată deplasa cu biletul acela pe orice traseu pe care compania de transport în comun îl pune la dispoziție.Constanța trebuie să facă pași hotărâți în zona aceasta de smart city pentru că așa se mișcă lumea, noi nu putem fi în afara lumii.Uniunea Europeană cere tuturor orașelor din componență să aibă minimum 26 de mp de spațiu verde pe cap de locuitor. Pentru sănătatea oamenilor și igienizarea aerului. În Constanța, suntem la jumătatea acestei ținte, cu doar 13 mp/capita. Acest lucru dovedește o inconștiență crasă din partea administrațiilor pesediste care au condus orașul. Uitați-vă cum arată cele câteva parcuri amărâte pe care le avem. Dacă aveți curiozitatea și curajul să mergeți în cel mai mare parc al orașului, Tăbăcărie, veți conștientiza proporțiile dezastrului la care am fost martori fără voia noastră.Dar soluții există, iar rezultatele se vor vedea cu ochiul liber. Nu de magicieni avem nevoie la Primărie, ci de pricepere și bună-credință. Cum înverzim Constanța:Includem Registrul Spațiilor Verzi în viitorul Plan Urbanistic General, astfel încât ca nimeni să nu mai poată construi pe acestea;- Dezvoltăm un proiect de regenerare urbană și accesăm Fondurile Europene Nerambursabile care sunt destinate chiar pentru acest lucru;- Transformăm zonele degradate urban în spații verzi;- Transformăm în spații verzi 2 hectare de teren anual;- Plantăm arbori de talie mare pe aliniamentele stradale;- Creștem densitatea vegetației din parcuri;- Creștem suprafața parcurilor cu 10 hectare pe an;- Demarăm lucrările la centura verde a orașului.Programul electoral integral al candidatului PNL pentru primăria municipiului Constanța, poate fi consultat aici: www.vergilchitac.ro Vergil Chițac afirmă că Programul de guvernare locală solicită comunitatea constănțenilor să fie, alături de Primărie, un actor esențial într-un amplu PROIECT DE REFORMĂ, REFACERE ȘI RENAȘTERE A CONSTANȚEI.”Obiectivul pe termen lung este să schimbăm percepția asupra orașului din „destinație turistică sezonieră” în „puternic centru economic”.Toate acestea vor crește calitatea vieții și vor impune Constanța ca pe o capitală regională recunoscută atât în România, cât și la nivel internațional.Trebuie să înțelegem că efectele nefaste ale conducerii arbitrare a orașului din ultimii cel puțin 20 de ani nu pot fi înlăturate cu ușurință, ca și cum am șterge cu buretele de pe tablă niște formule matematice greșite. Dar, cu o optică nouă în administrație, orașul va intra pe un curs normal. Transformarea nu se va produce peste noapte, dar odată începută, efectele ei benefice vor fi simțite în cel mai scurt timp posibil de fiecare constănțean.“Lucrurile nu mai pot continua așa. Nu putem lăsa Constanța scufundată, ca azi, în haos, și infectată de corupție. Trebuie să ne facem ordine în propria casă.Vă propun un Program de Guvernare Locală în care problemele constănțenilor și ale orașului primesc soluții clare și eficiente. Constanța are nevoie de un plan de acțiune în doi pași: o administrare a urgențelor într-o terapie de șoc în primul an de mandat. Pasul doi, executarea de programe pe termen lung de însănătoșire a orașului. Planul de acțiune abordează problemele Constanței pe 360 de grade, cu scopul de a crește calitatea vieții constănțenilor.Le voi oferi constănțenilor o administrație în slujba lor, un primar activ și implicat, care va gestiona eficient un oraș așa cum ni-l dorim cu toții. Voi lupta cu corupția, voi înlătura grupurile de interese meschine abonate la banii publici. Voi face curat în administrație și pe străzi”, susține Vergil Chițac.