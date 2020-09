alegerilocale2020: Candidatul USR PLUS vine la ZIUA Electorala. Stelian Ion promite ca “dupa 20 de ani, Constanta va renaste!

Candidatul USR PLUS, Stelian Ion afirmă că după 20 de ani, există, în sfârșit, alternativa politică pentru Constanța

Este vorba despre oamenii USR PLUS, despre care spune că sunt competenți, hotărâți, harnici și tineri și mai ales capabili să realizeze renașterea acestui oraș

Plan de acțiune pentru întărirea capacității instituționale a Primăriei Municipiului Constanța se află la baza Programului „Constanța renaște” – a fost conceput împreună cu constănțenii

Stelian Ion va vorbi la ZIUA Electorală despre politica ultimilor 20 de ani în Constanța și despre proiectul de dezvoltare a orașului – “Constanța renaște”

Candidatul USR PLUS pentru primăria Constanța, vine la ZIUA Electorală.Stelian Ion va vorbi despre politica ultimilor 20 de ani în Constanța și despre proiectul de dezvoltare a orașului – “Constanța renaște” - miercuri, 23 septembrie, ora 13.00, în direct, pe www.ziuaconstanta.ro dar și pe https://www.facebook.com/ziuaconstanta Candidatul USR PLUS afirmă că după 20 de ani, există, în sfârșit, alternativa politică pentru Constanța. Este vorba despre oamenii USR PLUS, despre care spune că sunt competenți, hotărâți, harnici și tineri și mai ales capabili să realizeze renașterea acestui oraș.“Din 27 septembrie, prin votul constănțenilor, voi deveni primar al municipiului Constanța. Eu și echipa mea suntem pregătiți pentru acest moment, pe de o parte onorant, iar pe de altă parte încărcat de responsabilitate. De aceea, am gândit un plan concret de acțiune pentru primele 6 luni ale mandatului meu de primar.Sunt demersuri de evaluare, analiză și organizare ale activității primăriei, menite să ne indice situația de ansamblu a întregului aparat administrativ și măsurile pe care trebuie să le implementăm pe termen scurt, mediu și lung astfel încât această instituție să devină pe deplin funcțională și eficientă.În calitate de primar voi institui un nou mod de lucru la primărie și îmi voi desfășura activitatea pe baza următorului set de valori:1) eficiență;2) legalitate;