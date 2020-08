alegerilocale2020: Corina Martin, candidat la Primaria Constanta, din partea Partidului Ecologist Roman, dupa ce Mohammad Murad si-a anuntat candidatura- Deci, contracandidati“

Corina Martin este candidatul la Primăria Constanța, din partea Partidului Ecologist Român.

La 5 minute dupa ce Mohamed Murad si-a anuntat, si el, candidatura la Primaria Constanta ????

Deci, contracandidați ????, a postat Corina Martin pe pagina sa de Facebook.

La câteva momente după ce, la inaugurarea Complexului Hotelier Amfiteatru – Belvedere – Panoramic, omul de afaceriși-a anunțat oficial candidatura pentru, Corina Martin a făcut o postare pe pagina sa de Facebook.Amintim că, Partidul Ecologist Român, Filiala Judeţeană Constanţa a organizat miercuri, 15 iulie, o conferință de presă alături de conducerea la nivel naţional și judeţean a PER. Corina Martin va candida pentru Primăria Constanța, din partea formațiunii PER. Anunțul candidaturii a venit fix de ziua Corinei Martin.„Fac astăzi un pas înainte. Începând de astăzi, vreau să lucrez pentru dezvoltarea și promovarea pentru orașul Constanța, la un alt nivel. De ce am intrat în politică? Pentru că și eu fac parte dintre acei foarte mulți constănțeni, care pe 27 septembrie nu au cu cine vota, în Constanța. Mă număr printre cei care se întreabă cu cine voi vota. Sunt 30 de ani de când activez în mediul privat cu agenția mea de turism, și după 30 de ani nu am de gând să mai aștept patru ani din viața mea, a copiilor mei, a prietenilor mei și a copiilor prietenilor mei. Fac un pas în față și îmi asum implicarea în viața politică pentru Constanța.Felul în care s-a făcut politică până acum nu este ceea ce ne dorim noi, constănțenii. Eu cred în mine și în echipa mea, dar și în proiectele pe care le am și anunț oficial că voi candida la Primăria Constanța. Și vom câșiga Constanța”, a mai spus Corina Martin.Sursa foto: Facebook/ Corina Martin