alegerilocale2020: Corina Martin (PER) se intalneste cu locuitorii cartierelor Badea Cartan si Henri Coanda din Constanta

Corina Martin are certitudinea că: „Doar după ce am stat de vorbă cu constănțenii și am identificat problemele cu care acesția se confruntă, am redactat Platforma Program. Nu puteam vorbi despre oameni, fără a merge printre oameni. Eu personal, ramân același om care pune cel mai mare preț pe apropierea de oameni și de problemele lor, probleme pe care le vom soluționa împreună.



Îmi pare bine să constat că Platforma mea Program a fost luată că reper de către contracandidații mei, care s-au inspirat covârșitor de mult din proiectele si viziunea mea!”.