alegerilocale2020: Corina Martin (PER) si-a depus candidatura pentru Primaria Constanta (galerie foto+video)

Cred că la Constanța ne-am pierdut identitatea orașului și primul meu obiectiv este să redau strălucirea orașului, mândria de a fi constănțean. Pentru a face lucruri mari într-un oraș trebuie să ai această mândrie și să ai „eu pot” și „eu vreau”. Am pus interesele orașului, județului și litoralului înaintea oricăror alte interese. Îmi doresc ca orașul să devină o destinație turistică de 12 luni pe an. Alte orașe sunt înaintea orașului Constanța. Îmi doresc turism, istorie și cultură la Constanța. Și istoria și cultura trebuie să facă parte din identiatea Constanța”, a punctat Corina Martin.

Candidatul PER pentru Primăria Constanța, Corina Martin, a ajuns dis de dimineata la Biroul Electoral Municipal pentru a depunde candidatura pentru funcția de primar al municipiului.Alături de echipa sa, Corina Martin a pășit încrezătoare in birourile institutiei pentru a depune documentele.În cadrul conferințelor anterioare, Candidatul PER pentru Primăria Constanța, Corina Martin a precizat că fi omul care va aduce politica nouă la Constanța.

Corina Martin a mai spus că este pregătită să fie atacată de alți lideri politici locali din simplul fapt că se tem de candidatura ei la primărie.