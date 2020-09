alegerilocale2020: Corina Martin (PER) sustine si promoveaza diversitatea minoritatilor din Constanta

Declaratie Corina Martin : ” În activitatea mea din ultimii ani, am promovat permanent minoritățile care conviețuiesc în armonie în Dobrogea, prin evenimentele și acțiunile pe care le-am organizat. De asemenea, am lansat un concept de eveniment, unic în Europa, care a reunit pe aceeași scenă, culturile, tradițiile, muzica, dansul și gastronomia celor mai importante comunități ale minorităților care trăiesc în Constanța.



În parteneriat cu comunitățile care reprezintă grecii, turcii, aromânii, tătarii, rușii lipoveni, ne-am reunit în proiecte culturale comune, precum cel sugestiv intitulat ”Seară dobrogeană”, un proiect de mare impact pentru toate etniile.



Continuând aceeași direcție a integrării valorilor minorităților pentru dezvoltarea și promovarea orașului Constanța , am inclus pe lista mea de propuneri pentru Consiliul Local, o reprezentantă a rușilor lipoveni, Valea Ignat, alături de două grecoaice, doi aromâni, un etnic tatar si un reprezentant al romilor.



Vizitele echipei Partidului Ecologist Român la Comunitatea rușilor lipoveni și la reprezentanți ai Comunității tătărilor, se înscriu în viziunea mea de a armoniza valorile și cultura minorităților dobrogene, în brandul și imaginea Municipiului Constanța”.