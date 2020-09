alegerilocale2020: Costin Rasauteanu, candidat din partea PSD pentru CLM Constanta - “Ca om de stanga, intotdeauna voi sprijini intreprinzatorii mici si mijlocii sa se dezvolte

Actual viceprimar al municipiului Constanța, Costin Răsăuțeanu deschide lista consilierilor locali municipal ai Partidului Social Democrat

Candidează pentru un alt treilea mandat de ales local și în cadrul unui interviu acordat cotidianului ZIUA de Constanța, viceprimarul a vorbit despre ce au însemnat acești ani petrecuți atât în executivul cât și în legislativul local, dar și despre proiectele de viitor

-După 3 ani în care am activat în Consiliul Local Municipal, Decebal Făgădău mi-a oferit șansa să devin viceprimarul municipiului Constanța. M-a onorat și obligat în același timp această propunere, iar cei 5 ani care au urmat au reprezentat pentru mine o oportunitate fantastică de a pune umărul la dezvoltarea orașului. Nu a fost mereu ușor. Am muncit mult și m-am bucurat pentru fiecare reușită, indiferent de dimensiunea acesteia. Sunt un perfecționist, iar asta mă face să caut întotdeauna cea mai bună soluție atunci când sunt pus în fața unei provocări. Am întâlnit peste 3500 de constănțeni în cadrul audiențelor săptămânale pe care le-am susținut în fiecare zi de joi. Le-am ascultat tuturor păsurile și am încercat să găsesc rezolvări, chiar și atunci când problema nu ținea neaparat de primărie. Am reușit să rezolv peste 85% din problemele care mi-au fost aduse la cunoștință. Cei care lucrează în administrație trebuie să înțeleagă un singur lucru: oamenii nu vin niciodată la primărie de placere, ci din nevoie. Le-am cerut mereu colegilor mei din subordine să aibă răbdare și să empatizeze cu fiecare persoană care ne calcă pragul. Rolul administrației publice locale este îndeplinit atunci când înțelegem că ne aflăm în slujba fiecărui constănțean. Îmi place ceea ce fac și mă încarc cu energie pozitivă la fiecare problemă rezolvată. Am demarat împreună cu primarul Decebal Făgădău zeci de proiecte în acești ani. Unele au fost duse la bun sfârșit și asta mă bucură. Altele se află în diferite stadii de implementare, iar nerăbdarea este, probabil, cea cu care ne luptăm mai ales noi, echipa, pentru că ne dorim ca rezultatele finale să se vadă cât mai repede.Astfel, viziunea noastră, ca oameni de stânga-social-democrați, nu înseamnă doar dezvoltarea orașului din punct de vedere al infrastructurii, extrem de importantă de altfel, ci și continuarea tuturor parteneriatelor externe și interne pe care administrația Făgădău le-a inițiat în acest mandat și în care eu cred foarte mult: NATO, UE, Portul Constanța, Universitățile constănțene, mediul de afaceri, dar și cu misiunile diplomatice în România. Trebuie să întărim relațiile tradiționale pe care România le are și să identificăm împreună, prin cooperare, oportunități de dezvoltare.Aceste parteneriate se traduc prin decizii comune, respectând principiul guvernării locale participative, un principiu pe care îl susțin cu tărie.Constanța are multe exemple de succes: în antreprenoriat, în educație, tineri cu inițiativă. Constanța a fost desemnată, nu întâmplator, Capitala Tineretului din România 2020-2021.Un proiect de suflet care mi-a confirmat lecția importantă a rezilienței și a misiunii de reprezentant al constănțenilor, de urmărit obiectivul fără abatere, chiar dacă pare imposibil, a fost reabilitarea Cazinoului.