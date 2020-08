alegerilocale2020: Cum isi propune Mihai Lupu sa redea patrimoniului mondial in 2 ani un edificiu unic ignorat 2 decenii de autoritati. Reabilitarea Edificiului Roman cu Mozaic – prioritara pentru patrimoniul constantean

„Degradarea clădirii Edificiului Roman cu Mozaic, rezultatul nepăsării și ignoranței autorităților. La noi în Constanța a fost mai important să facem bâlciuri și parade cu care alegorice decât să valorificăm ce ne-au lăsat strămoșii noștri. Am înlocuit valoarea cu kitch-ul și istoria cu un prezent ridicol“.

Cum își propune Mihai Lupu să redea patrimoniului mondial în 2 ani un edificiu unic ignorat 2 decenii de autorități. Reabilitarea Edificiului Roman cu Mozaic – prioritară pentru patrimoniul constănțeanUnul dintre monumentele emblematice din istoria Constanței care a suscitat interes pentru societatea civilă, pentru jurnaliști, pentru mediul academic, dar mai puțin pentru administrația județului Constanța este Edificul Roman cu Mozaic. Construcție reprezentativă a vechiului Tomis, ca importanţă şi ca aspect patrimoniual, clădirea a fost construită în secolul IV și descoperită în anul 1959 în urma unor lucrări realizate în Piața Ovidiu pentru construcția unor blocuri.„Pe cât de important a fost în perioada sa de glorie, cercetătorii menționând că edificiul reprezenta cea mai vastă construcţie de acest gen din întregul Imperiu Roman care servea ca punct de legătură între port şi oraşul antic, pe atât de ignorat a fost în ultimii 30 de ani de administrația PSD neinteresată de cultură, istorie și de punerea în valoare a patrimoniului de care județul Constanța nu duce lipsă“, a declarat candidatul PNL pentru funcția de președinte a Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu.Povestea Edificiului Roman cu Mozaic este una cu mare încărcătură, fiind locul în care se desfăşurau activităţile de comerţ şi depozitare a mărfurilor. Utilitatea sa era însă una mult mai vastă. Aici se încheiau căsătorii, se planificau atacuri și războaie și se stabileau afaceri Ansamblul, cu o arhitectură modernă și impunătoare, era cunoscut în toată Europa. Acest edificiu este unic pentru Sud-Estul Europei, însă PSD nu a avut ochi să vadă și nici putere să înțeleagă potențialul pe care istoria ni l-a pus pe tavă.Clădirea, care odinioară putea fi văzută de pe mare când te apropiai de Cetatea Tomisului, are un mozaic care se întindea la vremea respectivă pe o suprafață absolut impresionantă de 2000 mp și care reprezenta o lucrare fără precedent. Azi, jocul complicat al pieselor care ne aratau viața de acum un mileniu și jumătate, zace uitat, degradându-se pe zi ce trece. Chiar şi aşa, podeaua este de o frumuseţe unică, care ar putea atrage turiștii pasionați din toate colțurile lumii.„Degradarea clădirii Edificiului Roman cu Mozaic, rezultatul nepăsării și ignoranței autorităților. La noi în Constanța a fost mai important să facem bâlciuri și parade cu care alegorice decât să valorificăm ce ne-au lăsat strămoșii noștri. Am înlocuit valoarea cu kitch-ul și istoria cu un prezent ridicol. Lipsa de interes a conducerii foste și actuale a Consiliului Județean Constanța pentru valorificarea și conservarea patrimoniului se resimte atât la nivelul mozaicului care se distruge treptat, cât și la nivel turistic. Multe dintre cetățile antice ale întregului județ nu sunt puse în valoare, iar Constanța nu are turism cultural istoric, așa cum au toate orașele istorice ale lumii“, a punctat Mihai LupuTocmai pentru că vestigiile istorice ale județului au fost abandonate în ultimii ani de conducerea Consiliului Județean Constanța, candidatul PNL propune câteva proiecte care să valorifice aceste comori pe care le avem.„În primele 6 luni de mandat vreau să redesenez harta istorică a județului și să legăm cetățile între ele prin circuite turistice cultural istorice. Anul 2021 vreau să ne prindă pregătiți cu un plan foarte bine pus la punct despre cum să readucem antichitatea în prezent. Din anul 2021 vom putea exploata și fondurile europene pe care le avem la dispoziție pentru a reconstrui România, pentru a ne pune în valoare istoria și pentru a face din asta o emblemă locală. Nu suntem cu nimic mai prejos față de alte orașe și alte regiuni cu patrimoniu bogat. E absolut nepermis ca județul Constanța să nu aibă un master plan în acest sens. Acesta va fi unul dintre principalele mele obiective. Îmi propun să nu renunț până nu văd cetățile cum renasc. Vom avea un traseu al Cetăților Dobrogene, care va include informații pornind de la lucrările de reabilitare necesare sau care se vor executa până la transpunerea poveștilor sit-urilor într-o aplicație accesbilă sau realități 3D care redau din experiențele inedite ale antichității“, a conchis candidatul PNL.Istoric: Construit pe trei terase amenajate în faleză, Edificiul cu mozaic oferea o susținere puternică solului, protejând portul tomitan împotriva alunecărilor de teren inerente în această parte a peninsulei. În aceeași măsură, oferă un spațiu generos activităților publice de natură economică, socială, culturală sau politică, prin marea sală cu mozaic pavimentar susținută de terasa superioară (2000 mp), sală care comunica, prin intrarea situată pe latura de NE, cu piața centrală a orașului vechi. Nivelurile inferioare, cel median și cel situat în apropierea cheurilor porului tomitan, sprijineau câte un șir de încăperi boltite, care au funcționat fie ca depozite portuare (cele de pe terasa a III-a, cea mai de jos), fie ca spații de depozitare, dar și de comercializare a mărfurilor venite de pe mare (cele de pe terasa a II-a, cea mediană și piațeta în care acestea se deschideau). Ridicat la granița dintre secolele al III-lea și al IV-lea p.Chr., reprezintă o bijuterie arhitecturală a perioadei bizantine timpurii în vestul Pontului Euxin. Edificiul este bine-cunoscut pentru somptuozitatea decorului său interior: pavaj mozaicat policrom întins pe toată suprafața sălii de pe terasa superioară, pereți placați cu marmură decorată variat. Din întreaga suprafață a mozaicului pavimentar s-au păstrat însă astăzi aproximativ 400 mp. Decorat cu motive geometrice complexe, mozaicul este opera unor artiști pricepuți, probabil meșteri itineranți care au executat o comandă deosebită la chemarea tomitanilor. Dacă pe plăcile de marmură erau schițate și motive zoomorfe și antropomorfe, în afara celor vegetale și geometrice, pe covorul mozaicat nu s-a păstrat decât o singură imagine din afara ultimelor două categorii amintite: un porumbel alb, atent ascuns între motivele vegetale predominante.