alegerilocale2020: Cum vrea Horia Constantinescu, candidatul PPU(social-liberal) la Primaria Constanta sa vindece impotenta administratiei publice locale (video+documente)

ZIUA Electorală

Horia Miron Constantinescu - PPU (Social –Liberal) candidează cu sloganul #acelasi



Alegerile locale se apropie cu paşi repezi. Piața locală abundă de această dată de candidaturi.De stânga, de dreapta, independenţi, toți vor voturile dumneavoastră. Dincolo de sondaje și cercetări sociologice subiective, cotidianul ZIUA de Constanţa lansează o nouă provocare.I-am invitat în fața dumneavoastră pe candidații din alegerile locale să se prezinte și să spună care este viziunea lor pentru Constanța.Constantinescu a absolvit Universitatea ”N. Titulescu”, Facultatea de drept, București și are o diplomă de masterat: Securitatea comunitară și terorismul obținută la Universitatea ”Bioterra”, Facultatea de Drept, București. Este născut în 1974, este căsătorit și are doi copii. Vorbește engleză, franceză și italiană, potrivit CV-ului care poate fi consultat în secțiunea ’’documente’’.Horia Constantinescu este şeful suspendat al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa și fost șef ANPC. În 2016 a candidat din partea PSD la primăria Costinești. Anul acesta a demisionat din PSD și s-a înscris în PPU (Social- Liberal). Horia Constantinescu şi-a lansat încă din luna martie candidatura la Primăria Constanţa.Horia Constantinescu a explicat și motivul pentru care s-a înscris în această formațiune politică.„Da, m-am alăturat PPUSL și vă explic raționamentul. Încă din 2017, am discutat cu administrația constănțeană despre un proiect care imagina ca structurile de stat să fie obligate să achiziționeze numai produse românești direct de la producătorii locali. Am pus proiectul pe masa mai multor partide politice. Singurii care au răspuns și și-au determinat parlamentarii să susțină acest proiect au fost PPUSL. Sunt un om de onoare și am promis că formațiunea politică ce va da o șansă producătorului român, va fi cea în care mă voi înscrie și m-am ținut de cuvânt”, a spus Constantinescu.Față de ceilalți contracandidați, Constantinescu spune că dacă nu va câștiga mandatul de primar al Constanței, măcar pentru o perioadă, va rămâne simplu consilier local.În interviul pe care l-a acordat cotidianului ZIUA de Constanța, Constantinescu nu s-a sfiit să povestească despre cum a devenit nașul de cununie al lui Andrei Năstase, despre relația lui Liviu Dragnea și despre momentul în care a fost botezat Corrado Cattani de fostul ministru de Interne, senatorul Nicolae Moga.Constantinescu a precizat că motivul care a stat la baza deciziei de a intra în cursa pentru câștigarea Primăriei Municipiului Constanța este „impotenţa” actualei administraţii publice locale.Este de notorietate faptul că a amendat Primăria Constanța pentru starea deplorabilă în care se aflau locurile de joacă din oraș, chiar dacă primaria a contestat amenda și a câștigat în cele din urmă în instanță.Un alt episod, a avut loc chiar ceva mai recent. În luna iunie a.c, doi comisari din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța condus de Constantinescu s-au prezentat la sediul Primăriei din bd. Tomis, nr. 51, ocazie cu care au lăsat o invitație adresată Consiliului Local Constanța, de a se prezenta la sediul Comisariatului cu un punct de vedere formulat în scris referitor la perceperea taxei de parcare. Consilierii locali municipali au venit rând pe rând să dea explicații despre proiectul adoptat în CLM, după ce Curtea de Apel Constanța anulase definitiv Regulamentul privind locurile de parcare.Spumos în declarații, Horia Constantinescu a declarat la ”ZIUA Electorală” că până acum, în Constanța au avut prioritate trotuarele și boscheții, dar nicidecum viitorul acestui oraș.În opinia candidatului PPU (Social –Liberal),copiii trebuie să studieze în unități de învățământ la nivelul celor europene pentru că ei reprezintă șansa acestui oraș.Horia Constantinescu a vorbit și despre „Constanța virgină și batjocorită”, explicând că orașul de la malul mării rămâne batjocorit de cei care l-au condus până în prezent.„ La un moment dat vorbeam de impotență administrativă publică locală, un termen mult mai dur, dar este cel care arată că în urma fecundării nu iese niciun plod. Constanța rămâne virgină și batjocorită de cei care au condus-o până acum.”În cadrul interviului veți afla și cum vede Horia Constantinescu relația cu dezvoltatorii imobiliari, dar și cum va rezolva problema lipsei și transformării în betoane a spațiilor verzi din oraș.Cu toate că a stârnit rumoare în mai multe rânduri prin intermediul declarațiilor pe care le-a făcut, Constantinescu nu se consider un personaj controversat.Întrebat despre cât de bogat este și de ce a preferat să își deschisă conturi în Panama, candidatul PPU (Social –Liberal) nu s-a sfiit să explice că aredoi copii din două relații diferite și cumva a preferat să-și împărtă deja averea, ca să-și pună moștenitorii la adăpost. Motivul: problemele de sănătate de care este conștient.